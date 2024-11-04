ABD'de fabrika siparişleri eylülde düştü

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düştü. Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,4 azalması yönündeydi. Son beş ayın dördünde düşüş kaydeden fabrika siparişleri ağustosta da yüzde 0,8 azalmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,7 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,2 azaldı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.