ABD'de fabrika siparişleri haziranda yüzde 6,2 arttı
ABD'de fabrika siparişleri haziran ayında yüzde 6,2 artarak 437,2 milyar dolar oldu.
ABD'de fabrika siparişleri haziran ayında, 25,5 milyar dolarak denk gelen, aylık yüzde 6,2 artışla 437,2 milyar dolara yükseldi.
Üretilen malların nakliyerleri aynı ayda 40,7 milyar dolara denk gelen, yüzde 9,8'lik artışla 457,3 milyar dolara yükseldi. Diğer yandan stoklar yüzde 0,6 ya da 4 milyar dolar azalarak 690,9 milyar dolara geriledi.
Stok/nakliyat oranı haziran ayında, mayıs ayındaki 1,65'ten, 1,51'e geriledi.