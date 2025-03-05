ABD'de fabrika siparişleri ocak ayında arttı
ABD'de fabrika siparişleri, ocak ayında beklentilere paralel artış kaydetti. Fabrika siparişleri, geçen yıl aralık ayında yüzde 0,6 azalmıştı.
ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 arttı.
İki aylık düşüşün ardından toparlanma gösteren fabrika siparişleri bu dönemde piyasa beklentilerine paralel bir artış kaydetti. Fabrika siparişleri, geçen yıl aralık ayında yüzde 0,6 azalmıştı.
Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 3,2 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,3 arttı.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.