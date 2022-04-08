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ABD'de federal çalışanlar için COVID-19 aşısı zorunlu oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın federal çalışanların COVID-19 aşısı yaptırma zorunluluğu kararı, temyiz mahkemesi tarafından onaylandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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New Orleans 5. Bölge Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin kararını bozarak Biden yönetiminin federal çalışanlar için zorunlu kıldığı COVID-19 aşısı uygulaması kararını onayladı. Mahkeme, zorunlu aşı uygulamasını askıya alan alt mahkeme yargıcının böyle bir yetkiye sahip olmadığını gerekçe gösterdi.

Zorunlu aşı kararına itiraz eden bazı federal çalışanların avukatları, hükümetin özel sektördeki işverenleri çalışanlarının COVID-19 aşısı olması için zorlayamayacağı yönündeki bir Yüksek Mahkeme kararını gerekçe göstermişti.

ABD hükümeti, 9 Eylül 2021'de tıbbi ve dini gerekçelerin dışında tüm federal çalışanların COVID-19 aşısı yaptırmalarını zorunlu kılan bir kararname yayımlamıştı.

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