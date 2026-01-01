ABD'de federal çocuk bakım fonları donduruldu

HHS Sözcüsü Andrew Nixon, ABC News'e yaptığı açıklamada, Bakanlığın, çocuk bakım fonlarının yasalara uygun şekilde kullanıldığından emin olmak istediğini söyledi.

Ülke genelinde federal ödemelerin dondurulduğunu kaydeden Nixon, meşru amaçlar için harcandığının saptanması halinde, bu fonların yeniden aktif hale getirilebileceğini belirtti. Nixon, "Bu fonların, bu federal paraların, vergi mükelleflerinin paralarının meşru amaçlar için kullanıldığından emin olmak eyaletin sorumluluğunda." dedi.

Eyaletlerin, inceleme için idari veriler sunmak zorunda olduğunu kaydeden Nixon, usulsüzlük şüphesi olanların ise katılım, lisans ve denetim verilerini sağlaması gerekeceğini bildirdi.

Kararın, ABD'de Somalili nüfusun en fazla yaşadığı Minnesota eyaletindeki çocuk bakım merkezlerinin dolandırıcılığa karıştığının iddia edildiği videonun viral olmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Video ve soruşturma

Göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla tanınan YouTube içerik üreticisi Nick Shirley, yayımladığı videoda, dolandırıcılık iddialarının anlatıldığı videoyu yayınlamıştı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, söz konusu videoyu paylaşmıştı.

Daha sonra Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Minnesota eyaletinde bulunan söz konusu çocuk bakım merkezleri dahil, birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddiaları sonrası soruşturma başlatmıştı. FBI Başkanı Kash Patel ise soruşturmanın sürdüğünü belirterek "FBI, bunun çok büyük bir buzdağının sadece görünen kısmı olduğuna inanıyor. Parayı takip etmeye ve çocukları korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı. Videonun ardından, Minnesota eyaletindeki çocuk fonu ödemeleri dondurulmuştu.