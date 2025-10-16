ABD’de federal kontrol tartışması: Sırada San Francisco mu var?

ABD Başkanı Donald Trump, suç oranlarının yüksek olduğu kentlerde federal denetimi artırma planı kapsamında bir sonraki adımın California eyaletine bağlı San Francisco olabileceğini ima etti.

"Kenti mükemmel hale getirebiliriz"

Politico'nun haberine göre Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) suçla mücadelesine ilişkin basın toplantısında yaptığı açıklamada, "San Francisco'ya bakılmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Kenti mükemmel hale getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Trump, San Francisco'nun şu anda "bir karmaşa" içinde olduğunu belirterek, her Amerikan vatandaşının "saldırıya uğrama korkusu olmadan yaşama hakkı" bulunduğunu vurguladı.

Muhafız birlikleri konuşlandırılmıştı

Washington yönetimi, daha önce göçmenlik karşıtı protestoları bastırmak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla Los Angeles ve Washington D.C.'ye Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırmıştı. Ancak bu kararlar, muhalif çevrelerce "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" olarak nitelendirilmişti.

ABD yönetimi ayrıca 4 Ekim'de Oregon'un Portland kentinde yaklaşık 200, 6 Ekim'de ise Texas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafız'ı farklı eyaletlerde görevlendirmişti. Eyalet yönetimlerinin ise bu adımlara karşı yasal süreci devam ediyor.