ABD'de federal sağlık kurumu direktörlüğüne getirildi! Doktor Mehmet Öz kimdir? Kaç yaşında, nereli?

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğü görevine aday gösterdiği Mehmet Öz’e onay verdi. Öz, Senato’da yapılan oylamada, 53 “evet” oyuna karşı 45 “hayır” oyu aldı.

Öz, artık ABD'deki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek. Doktor Mehmet Öz aynı zamanda bu göreve getirilen ilk Türk oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mehmet Öz'ün kim olduğu merak ediliyor. Peki Mehmet Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Mehmet Öz'ün hayat hikayesi...

Mehmet Öz kimdir?

Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'ta ABD'nin Ohio eylaetine bağlı Cleveland kentinde doğdu. Kendisi gibi doktor olan babası Konyalı, annesi ise Çerkestir.

Öz, Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, Pensilvanya Üniversitesi'nden tıp ve işletme alanlarında yüksek lisans derecesi aldı.

Mehmet Öz'ün kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypas olmuştur. Öz ayrıca, Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Columbia Üniversitesi'nde görev yaptı

Columbia Üniversitesi'nde cerrahi profesörü ve başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Öz, 2018 yılında profesör olarak emekli oldu.

Ayrıca, New York Presbyterian Hastanesi'nde Kalp ve Damar Enstitüsü ile Tamamlayıcı İlaç Programı'nı yönetti.

2003'te televizyon dünyasına adım attı

Dr. Öz, 2003 yılında Oprah Winfrey'in programına konuk olarak televizyon dünyasına geçiş yaptı.

2009 yılında başladığı kendi programı The Dr. Oz Show, 13 sezon boyunca devam etti.

2022 yılında Cumhuriyetçi Parti'den Pensilvanya eyaletinde ABD Senatosu için aday olan Öz, seçimi Demokrat rakibi John Fetterman'a karşı kaybetti.

2024 yılında ise ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump tarafından, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin (CMS) yöneticiliğine aday gösterildi.

2011 yılında Ekonomi dergisi Forbes tarafından tarafından yılın en etkili 3. kişisi seçildi. Öz'ün 350'den fazla yayın, kitap ve makalede imzası bulunuyor.

Mehmet Öz, 1985 yılında Lisa Öz evlendi. Çiftin Daphne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu var.