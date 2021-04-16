ABD’de FedEx tesisinde silahlı saldırı: En az sekiz ölü

Kargo firması FedEx'in ABD'nin İndianapolis kentinde bulunan tesisinde gerçekleştirilen silahlı saldırı ardından polis, olayda birkaç kişinin yaralandığını ve en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bir polis memuru, saldırganın intiharı ardından yetkililerin olayın can güvenliğini tehdit eden bir durum olmaktan çıktığı kanısında olduğunu söyledi.

Polis memuru Genea Cook olay yerinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş sekiz kişi bulunduğunu ve bazı yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Bir FedEx sözcüsü, "Olay ile ilgili daha fazla bilgi almaya çalışıyoruz ve olayı araştıran yetkililer ile işbirliği halindeyiz." dedi.