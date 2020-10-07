ABD'de Floyd'u öldürmekten yargılanan Chauvin kefaletle serbest

07 Ekim 2020

ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı.

Ülkedeki Minnesota Eyalet Mahkemesinden yapılan açıklamada, George Floyd'u gözaltına aldığı sırada 8 dakika boyunca diziyle boynuna baskı uygulayarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'in (44) kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

Chauvin için, mayıs ayından bu yana tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'taki hapishanesinden şartlı salıverilmesi için kefalet bedeli olan 1 milyon doların, ''Allegheny Casualty Company'' isimli kuruluş tarafından garanti edildiğini onaylayan bir tahvil yayınlandı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan 4 polis memurundan 3'ü daha önce, 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödeyerek, tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

Derek Chauvin'in de kefaletle serbest bırakılmasının ardından, Floyd davasında yargılanan polis memurlarının tamamı serbest kalmış oldu.

İkinci derece cinayetten de suçlanan Chauvin ve diğer 3 polis memurunun, Mart 2021'de hakim karşısında çıkması bekleniyor.