ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
ABD'nin North Carolina eyaletinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
CNN'in haberine göre, eyaletin Southport kentinde Cape Fear Nehri kıyısında bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.
3 ölü, 8 yaralı
Yetkililer, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açması sonucu 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Southport Belediye Basın Sözcüsü ChyAnn Ketchum, saldırıyla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını ve sorgulandığını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA