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ABD'de geçici bütçe Kongre'den geçti

ABD Kongresi, federal hükümetin geçici olarak "kapanmasını" önleyecek bir aylık geçici bütçe teklifini onayladı.

ABD'de geçici bütçe Kongre'den geçti
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ABD'de federal hükümetin hizmetlerini finansman yetmezliği nedeniyle yarın gece askıya almasını engelleyecek bir aylık geçici bütçe tasarısı Kongre'den geçti.

ABD Senatosu, federal hükümetin geçici olarak "kapanmasını" önleyecek bir aylık geçici bütçe teklifini 32'ye karşı 66 oyla kabul etti.

Federal kamu hizmetlerinin 19 Ocak Cuma gecesine kadar devam etmesini sağlayacak geçici bütçe, Temsilciler Meclisi'nde de saatler önce 188'e karşı 231 oyla onaylanmıştı.

Kongre'nin her iki kanadında onaylanan bütçe tasarısı, son aşama olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak. Trump'ın hükümetin kapanmaması için tasarı imzalayarak yasalaştırması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi geçici bütçeyi onayladıABD Temsilciler Meclisi geçici bütçeyi onayladı

 

Kaynak: AA

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