ABD’de göçmen krizi: 20 eyalet Trump’ı mahkemeye verdi

ABD'de göçmenlik politikaları nedeniyle Donald Trump yönetimine karşı yargı süreci başlatıldı. Aralarında California, New York, Illinois ve New Jersey gibi eyaletlerin bulunduğu 20 eyaletin başsavcıları, federal fon kesintisi tehdidi üzerine Trump yönetimine iki ayrı dava açtı.

New York Times gazetesinin haberine göre, davalar Rhode Island’daki Federal Bölge Mahkemesi’ne sunuldu. Dava dilekçelerinde, ulaştırma, terörle mücadele ve acil durum hazırlıkları için ayrılan milyarlarca dolarlık federal fonların kesileceğine dair tehditler “yasa dışı” olarak nitelendirildi. Başsavcılar, bu hamleleri "rehin alma planı" olarak tanımladı.

Demokrat Parti’ye mensup başsavcılar, Trump yönetiminin bu adımlarla Kongre’nin bütçe yetkisini hiçe sayarak eyaletleri kendi politikalarını benimsemeye zorladığını savundu.

Davaya öncülük eden California Başsavcısı Rob Bonta, yaptığı açıklamada, “Trump hayati önemdeki fonları siyasi bir pazarlık kozu olarak kullanıyor. Bu, açıkça kötüye kullanım” dedi.

ABD yönetimi, nisan ayında göçmenlik makamlarıyla tam işbirliği yapmayan eyaletlere yönelik federal fonların kesilebileceğini açıklamıştı.

Göçmen politikalarında sert adımlar

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninden sonra göçmen politikasında sert değişiklikler yapılacağını duyurmuştu. ABD’de doğan göçmen çocuklara otomatik vatandaşlık hakkı tanıyan Anayasa’nın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini savunan Trump, bu düzenlemenin kaldırılması için çalışmalara başlandığını söylemişti.

Trump yönetimi ayrıca, yasal göç başvuruları için geliştirilen "CBP One" uygulamasını sonlandırdığını açıklamış, Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Bu kapsamda sınıra 1500 ek asker gönderileceği bildirilmişti.