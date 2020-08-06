ABD'de 'güvenli olmayan' Çinli uygulamaların dijital ağdan çıkarılması için çalışmalar hızlandı

06 Ağustos 2020

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin "Temiz Ağ" adını verdiği programa dair çalışmaları artırdığını söyledi.

"Temiz Ağ" programı beş bölgeye odaklanacak ve çeşitli Çinli uygulamaları önlemenin yanı sıra Çinli telekom şirketlerinin hassas bilgilere erişmesini önlemek için adımları kapsayacak.

Pompeo, "TikTok, WeChat ve diğer bazı uygulamaların ana kuruluşlarının merkezinin Çin'de yer alması ABD'li vatandaşların kişisel verilerine büyük tehdit, Çin Komünist Partisi'nin içeriği sansürleyen araçlarından bahsetmiyorum bile." dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Xinhua devlet haber ajansına yaptığı açıklamada ABD'nin "Temiz Ağ" kurmaya "hiç hakkı yok" dedi ve Washington'ın adımlarını "zorbalık" olarak tanımladı.

Trump yönetimi de dün "güvenli olmayan" Çinli uygulamaların ABD dijital ağından çıkarılması için çalışmaları hızlandırdığını açıkladı ve video uygulaması TikTok ile mesaj uygulaması WeChat'i "büyük tehdit" olarak nitelendirdi.

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Kaynak: Reuters