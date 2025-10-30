ABD'de ham petrol stokları beklentilerin üzerinde azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azalarak beklentilerin çok üzerinde düşüş kaydetti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları 416 milyon varile geriledi. Piyasa tahminleri ise stoklarda 900 bin varil civarında bir azalma olacağı yönündeydi.

Stratejik rezervlerde ise sınırlı bir artış gözlendi. Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol rezervleri yaklaşık 500 bin varil yükselerek 409 milyon 100 bin varile çıktı. Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 5 milyon 900 bin varil azalarak 210 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.

Üretimde artış, ithalatta düşüş

EIA verilerine göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi 18-24 Ekim haftasında 15 bin varil artışla 13 milyon 644 bin varile ulaştı. Ham petrol ithalatı günlük bazda 867 bin varil azalarak 5 milyon 51 bin varile gerilerken, ihracat 158 bin varil artışla 4 milyon 361 bin varile yükseldi.

EIA'nın Ekim 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin bu yılki günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.