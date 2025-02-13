ABD'de hanehalkı borcu 2024 sonunda 18 trilyon doları aştı

Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı. Rapora göre, ABD'lilerin borcu, 2024'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 yükselerek 18,04 trilyon dolarla rekor tazeledi.

Söz konusu hanehalkı borcu, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 93 milyar dolarlık artış gösterirken, yıllık bazda 533 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.

ABD'de yaşayanların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 11 milyar dolar artarak 12,61 trilyon dolara çıktı.

Konut kredileri kaynaklı borçlar 2024'te bir önceki yıla göre de 353 milyar dolarlık artış gösterdi.

Geçen yıl sonu itibarıyla ABD'lilerin en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1 trilyon 655 milyar dolarla otomobil kredileri, 1 trilyon 615 milyar dolarla öğrenci kredileri ve 1 trilyon 211 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Kredi kartı borçları geçen yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 82 milyar dolarlık yükseliş gösterdi. Otomobil kredileri kaynaklı borçlar 2024'te bir önceki yıla kıyasla 48 milyar dolar, öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 14 milyar dolar artış kaydetti.