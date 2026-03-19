ABD'de hanehalkı serveti 2025 sonunda 184,1 trilyon dolara ulaştı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı. Buna göre, hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlığı, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla 2,2 trilyon dolar artarak 184,1 trilyon dolara yükseldi.

Bu dönemdeki artışta, gayrimenkul değerlerindeki düşüşe rağmen hisse senedi piyasalarındaki kazançlar etkili oldu.

Hanehalkının elinde bulundurduğu hisse senetlerinin değeri geçen yılın son çeyreğinde 1,6 trilyon dolar arttı.

Aynı dönemde hanehalkı borçluluğu ise yüzde 3,3 artış kaydetti. ABD'de hanehalkı varlıkları 2024 sonunda 169,6 trilyon dolar seviyesindeydi.