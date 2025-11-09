ABD’de hava trafiği felç oldu: Binlerce uçuş iptal

ABD'de 1 Ekim'de başlayan hükümet kapanması bir ayı geride bırakırken trafik kontrolörlerine maaş ödeyemeyen 40 havayolu işletmesinin uçuşları azaltması ile 1.400'den fazla uçuş iptal edildi.

Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre, sadece cuma günü 7 binden fazla gecikme yaşandı.

Kapanma gıda yardımı ödemelerindeki kesintiler ve uçuş aksaklıkları nedeniyle giderek daha fazla Amerikalının hissettiği bir kriz haline gelirken, bundan en çok etkilenen havayolu devleri acil çözüm için senatörleri göreve çağırdı.

Şükran Günü öncesi kaos

Ülkenin en aktif havalimanlarında 4 saati aşan gecikmeler yaşanırken, kapanmanın Şükran Günü tatiline kadar uzayacağı endişesi büyüyor. Öte yandan kapanmadan sadece ticari uçuşlar değil, özel jetler de büyük oranda etkileniyor.

Önümüzdeki günlerde iptal edilen uçuşların artacağı ve gecikmelerin daha da uzacağı öngörülüyor.