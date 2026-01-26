ABD'de havacılık sektörünü karıştıran olay! Pilot gibi davrandı 4 yıl bedava uçtu

Pilot ve havayolu çalışanı gibi davranarak havacılık şirketlerini kandıran ve 4 yıl boyunca bedava uçan Toronto'lu 33 yaşındaki Dallas Pokornik, Panama'da yakayı ele verdi.

ABD'ye iade edilen ve eski bir kabin görevlisi olan Pokornik'in sahte çalışan kimlikleri ile üç farklı havayolu şirketini dolandırdığı ortaya çıktı. Pokornik, pilot ve havayolu çalışanı gibi davranarak çok sayıda ücretsiz bilet elde etmişti.

Havayoludevlerinin çalışanlarına ve havayolu sektöründeki diğer çalışanlara ücretsiz ya da indirimli olarak ayırdığı biletleri kulkanan Pokornik, suçsuz olduğunu savunurken, olay yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Havayolu sektöründe güvenlik kritik olmasına rağmen sahte kimliklerin neden geçersiz sayılmadığı merak uyandırırken, ilgili havayolu şirketlerinin ABD merkezli olduğu ve Honolulu, Chicago ile Fort Worth’ta faaliyet gösterdiği öğrenildi. Hawaiian Airlines konuyla ilgili yorum yapmazken, United Airlines ve American Airlines'tan da henüz bir açıklama gelmedi. Kanada merkezli Porter Airlines iddiaları doğrulayamadığını açıklarken, Air Canada ise adı geçen kişinin şirketlerinde çalıştığına dair bir kayıt bulunmadığını bildirdi.

İddialar sektör uzmanlarını şaşırttı

Emekli pilot ve havacılık güvenliği uzmanı John Cox ise havayollarının mürettebat doğrulaması için kullandığı çapraz kontrol sistemleri dikkate alındığında iddiaların şaşırtıcı olduğunu belirtirken, havayollarının çalışanları doğrulamak için üçüncü taraf veritabanlarına güvendiğini söyledi. Cox, söz konusu kişinin sistemlerde hala 'aktif çalışan' olarak görünmüş olabileceğini, şirketlerin bu bilgileri güncellemediği için kapı kontrollerinden de sorunsuz geçtiğini ifade etti.

Öte yandan görev dışı veya eğlence amaçlı seyahat eden havayolu çalışanları, indirimli bilet ya da ücretsiz koltuk talep ederek uçabiliyor. Lisanslı pilotlar veya resmi görevi bulunan havayolu çalışanları indirimli biletlerini kokpitteki boş koltuklar için de, kaptan pilotun onayı ile kullanılabiliyor. Bunun için de normal yolcular gibi standart güvenlik taramasından geçmesi yeterli oluyor.

ABD savcıları Pokornik'in de genellikle görev dışı pilotlar için ayrılan kokpitin yedek koltuğunda oturmayı talep ettiğini belirtirken, bu nedenle Pokornik'in bedava uçuşları dolandırıcılığın ötesinde ciddi bir güvenlik krizine da işaret ediyor.

2023'te depresyondaki pilot panik yaratmıştı

2023 yılında, Horizon Air uçağının kokpitinde bulunan ve görevde olmayan pilot Joseph Emerson, uçuş sırasında motorları durdurmaya çalışmış, uçuş kazasız atlatılsa da pilotun depresyonla mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.