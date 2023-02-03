ABD’de hizmet sektörü Ocak’ta toparlandı

ABD’de hizmet sektörü aktivitesi Ocak ayında güçlü toparlanma kaydetti. Yeni siparişlerdeki artış bu yükselişte etkili oldu.

Endeks Aralık ayında 49,2 olarak Mayıs 2020’den beri ilk kez daralma bölgesine inmişti.

Yeni siparişler endeksi bu dönemde 45,2’den 60,4’e, istihdam endeksi 49,4’ten 50’ye yükseldi.

Ülkede Çarşamba günü açıklanan veriye göre ISM imalat endeksi 2020’den beri en düşük seviyeye inmiş ve daralma 3. ayda da devam etmişti.