ABD'de hizmet sektörü PMI aralıkta yükseldi

S&P Global, Aralık 2024'e ilişkin ABD'nin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artışla 56,8'e çıkarken, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Endekse dair öncü veri 58,5 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, geçen yıl kasım ayında 56,1 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak 55,4'e yükseldi.

Bileşik PMI, öncü verilerde 56,6 olarak açıklanan değerin altında kalmasına rağmen, Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, geçen yıl kasımda 54,9 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.