ABD'de hükümet açıldı mı? Amerika'da hükümet ne zaman açılacak?

Amerika tarihinin en uzun hükümet kapanması ekim ayında başladı. 1 Ekim'den itibaren en önemli veriler alınamazken büyük bir kriz patlak verdi. Dün ve bugün sıcak gelişmeler yaşanırken yatırımcılar, ekonomistler, dünya siyasetini yakından takip edenler "ABD'de hükümet açıldı mı" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

ABD'de hükümet açıldı mı?

ABD’de federal hükümetin yeniden faaliyete geçmesi için önemli bir adım atıldı. Senato, kapanmanın sona ermesini sağlayacak geçici bütçe tasarısını 40’a karşı 60 oyla kabul etti.

Henüz hükümet tamamen açılmış değil. Tasarının yürürlüğe girmesi için Temsilciler Meclisi oylaması ve Başkan Trump’ın imzası bekleniyor.