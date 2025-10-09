ABD'de hükümet kapanması 9. gününde: Uzlaşma sağlanamadı

ABD federal hükümetin kapanması dokuzuncu gününe girerken, taraflar arasındaki anlaşmazlığın devam etmesi nedeniyle sürecin daha da uzayabileceği belirtiliyor.

Tasarı yine kabul edilmedi

Bu sabah itibarıyla ne Cumhuriyetçiler ne de Demokratlar başlangıç pozisyonlarından geri adım atmadı. Dün Senato'da hükümeti yeniden açmayı amaçlayan tasarı bir kez daha kabul edilmedi.

Cumhuriyetçiler, harcamaların 21 Kasım'a kadar mevcut seviyelerde tutulmasını öngören geçici ödenek tasarısını savunurken; Demokratlar, yıl sonunda sona erecek sağlık sübvansiyonlarının uzatılmasında ısrar ediyor.

Amerikalıların çoğu harcama seviyelerini kabul edilmesini düşünüyor

Harvard CAPS/Harris anketine göre Amerikalıların yüzde 65'i Demokratların mevcut harcama seviyelerini kabul ederek kapanmayı sonlandırması gerektiğini düşünüyor. Ancak ankette katılımcıların yüzde 53'ü kapanmadan Cumhuriyetçileri, yüzde 47'si ise Demokratları sorumlu tutuyor.

Öte yandan 15 Ekim tarihi, ordu mensuplarının maaşlarını alamayabileceği kritik eşik olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, Kongre'nin bu yıl onayladığı yaklaşık 150 milyar dolarlık Savunma Bakanlığı bütçesinin, askerlerin ödemelerinde kullanılabileceğine dikkat çekiyor.