ABD’de hükümet krizi sürüyor: Senato iki tasarıyı da reddetti

ABD’de federal hükümetin kapanması ikinci haftasına girerken, Washington’daki siyasi çıkmaz derinleşiyor.

Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların sunduğu geçici finansman tasarıları Senato’da yeterli oyu alamadı.

Başkan Donald Trump ise sağlık sübvansiyonları konusunda olası bir uzlaşmaya açık olduklarını söyledi.

Kongre’de anlaşma sağlanamadı

Senato’da bugün yapılan oylamalarda hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların sunduğu geçici finansman tasarıları reddedildi.

Cumhuriyetçi Parti’nin hükümeti yeniden açmayı hedefleyen teklifi, 52’ye karşı 42 oyla geçemedi. Demokratların önerisi ise 50’ye karşı 45 oyla yeterli desteği bulamadı.

Her iki tasarının da ilerleyebilmesi için gerekli olan 60 oy barajı aşılamadı.

Trump’tan uzlaşma sinyali: Sağlık sübvansiyonlarında orta yol bulunabilir

Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlarla sağlık sübvansiyonları konusunda müzakerelere açık olduklarını belirtti.

Trump, “Amerikan halkı için çalışan bir çözüm bulmak zorundayız. Kapanma sonsuza kadar süremez. Sağlık sübvansiyonlarında uzlaşma olabilir” ifadelerini kullandı.

Partiler arasında derin uçurum

Demokratlar, sağlık ve sosyal yardımların korunması gerektiğini savunurken, Cumhuriyetçiler harcama kesintilerinde ısrar ediyor.

Demokratların sunduğu finansman tasarısı, 45’e karşı 50 oyla reddedildi.

Cumhuriyetçi tasarı da benzer şekilde başarısız oldu: Demokrat Senatörler Catherine Cortez Masto, John Fetterman ve bağımsız Angus King, Cumhuriyetçilerle birlikte “evet” oyu verirken, Cumhuriyetçi Rand Paul parti çizgisine karşı çıkarak “hayır” dedi.

Kapanmanın etkileri genişliyor

Kapanmanın yedinci gününe girilirken, birçok federal kurumun faaliyetleri askıya alındı.

Binlerce kamu çalışanı zorunlu izne çıkarıldı; ulusal parklar, vize işlemleri ve sosyal yardım programları aksıyor.

Senato liderlerinin Kasım sonuna kadar yeni bir geçici fonlama planı üzerinde çalıştığı, ancak siyasi gerilimin azalmadığı belirtiliyor.