ABD'de hükümet ne zaman açılacak? Amerika'da hükümet açılış tarihi belli oldu mu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet 10 gündür kapalı... Federal hükümetin bütçesi Kongre tarafından hala onaylanmadığından ciddi olumsuzluklar yaşanıyor. Dünya bu olayı konuşurken "ABD'de hükümet ne zaman açılacak" sorusu gitgide hızlanıyor.

ABD'de hükümet ne zaman açılacak?

Amerika'da hükümetin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Kongre’de Senato ve Temsilciler Meclisi arasında bütçe görüşmeleri sürüyor, geçici finansman yasa tasarıları defalarca reddedildi.

Hükümetin açılma tarihi Kongre’nin bütçe anlaşmasına ulaştığı gün olacak gibi görünüyor.