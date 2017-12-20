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ABD'de hükümetin kapanmasına 72 saat kaldı

ABD'de Cumhuriyetçiler, federal hükümetin kapanmasını engelleyecek harcama yasasının oylamasını ertelemeyi değerlendiriyor.

ABD'de hükümetin kapanmasına 72 saat kaldı
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ABD'de, Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan ve federal hükümetin borçlanma limitlerinin dolarak cumartesi günü kapanmasının önüne geçecek harcama tasarısının oylaması ertelenebilir.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, federal hükümetin kapanmasını önleyecek harcama tasarısı için bugün yapılması planlanan oylama, yeterli oyu toplayamadıklarını düşünen Cumhuriyetçi liderler tarafından ertelenecek.

Federal hükümetin kapanmasına 72 saat kalmışken, tasarının yarın Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunulup sunulmayacağı konusu belirsizliğini koruyor.

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