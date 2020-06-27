ABD’de ibre Trump'tan Joe Biden’a döndü

27 Haziran 2020

Hilal SARI

ABD, COVID-19 pandemisinde önceki gün 37 bin 77 yeni vaka sayısıyla 24 Nisan’dan bu yana görülmemiş günlük vaka artışı bildirdi. Ülkenin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ABD Başkanı Donald Trump’ın testi yavaşlatmak istediğine dair iddiaların ardından ülkede aslında vakaların sadece onda birinin tespit edilmiş olabileceğini ve gerçek vaka sayısının 2,4 milyon değil 20 milyon olabileceğini söyledi.

Ülkede ilk dalgada ciddi kayıplar veren New York’ta durum kontrol altına alınmış gibi görünse de, en kalabalık eyaletlerden Teksas, Florida ve Kaliforniya’da rekor vaka artışları görülüyor ve hastaneler tam kapasiteye yaklaşıyor. ABD basınında Teksas’ta bir çocuk hastanesinin bile yetişkin COVID-19 hastalarını almaya başladığı bildirildi. Trump’ın yeniden açılma planlarını en çok destekleyen Teksas ve Florida kademeli yeniden açılma sürecini geçici olarak durdurdu ve bazı eyaletler maske kullanımını zorunlu hale getirdi.

‘Kırmızı’ eyaletlerde bile önde

Tüm bu gelişmeler geçen hafta sağlık uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen Tulsa’da binlerce seçmenini maskesiz ve sosyal mesafesiz bir araya getiren Trump’ın kasım zaferi ihtimalini düşürmeye devam ediyor. New York Times ve Siena College tarafından yapılan anketler demokrat aday ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Michigan’da 11 puan, Wisconsin’de 11 puan, Pensilvanya’da 10 puan, North Carolina’da 9 puan, Arizona’da 7 puan ve Florida’da 6 puan önde olduğuna işaret ediyor. Haziran ayında yayınlanan birçok anket Biden’ın Trump’ı Teksas, Iowa ve Ohio gibi cumhuriyetçi eyaletlerde bile geçtiğini gösteriyor.

Vergi politikası Trump’ın en güçlü silahı

Trump’ın pandemiyi ele alış şekli kamuoyunda giderek daha az destek bulurken, CNN’de yer alan bir habere göre Trump’ın düşük kurumlar vergisi politikaları sayesinde sadece ekonomiye ilişkin desteğinin yüzde 50’nin üzerinde olduğu belirtiliyor. Biden, kampanyasında Trump’ın yüzde 30’lardan yüzde 21’e düşürdüğü kurumlar vergisini yüzde 28’e çıkaracağını söylemiş, yıllık geliri 400 bin doların üzerindeki hane halklarına da vergilerin artırılacağını açıklamıştı.

Yüzde 50,6 Biden, yüzde 40,6

Trump ABD’de farklı şirketler tarafından yapılan tüm anketlerin görüntülenebildiği RealClear Polls verilerine göre Demokrat aday Joe Biden, tamamı haziranda yapılmış ondan fazla ankette de Trump’a ortalama 10 puan fark attı. Toplam oyların yüzde 50,6’sı demokrat aday Biden’ı işaret ederken, Trump’ın anket sonuçlarına göre şu anda oyu yüzde 40,6’ya gerilemiş durumda. Ekim 2019’dan bu yana yapılan tüm anket sonuçlarının görülebildiği RealClear Polls sitesinde özellikle haziran ayında iki adayın oyları arasındaki farkın Biden lehine açılmaya başladığı görülüyor. Emerson tarafından yapılan ankette fark 6 puana düşse ve CNN anketinde fark 14 puana çıksa da, aralarında Economist/YouGov, Harvard (Üniversitesi) -Harris, CNBC, New York Times - Sienna (Koleji) gibi kurumların yer aldığı çoğu ankette Biden 8 ila 14 puan önde.

Wall Street de Biden zaferine hazırlanıyor



ABD’li yayın kuruluşu CNBC. com farklı Wall Street finansçıları, analistleri, lobiciler, avukatlar ve siyasi danışmanlarla görüşmelerinden derlediği analizinde Wall Street yöneticilerinin artık kasımda Trump değil Biden zaferi beklediğini yazdı. Haberde finans dünyasının çoğu yöneticisinin kurumlar ve gelir vergilerindeki politikaları nedeniyle geçmişte Trump’ın kazanmasına sevindiği fakat şimdi tonlarında ve beklentilerinde değişimler olduğu, bazılarının ise şimdiden bir Biden zaferine hazırlandığı belirtiliyor. Haberde görüşlerine yer verilen yatırımcı Michael Novogratz konuyu şöyle özetliyor: “Beş ay önce en başarılı yatırımcılardan on tanesiyle akşam yemeği yedim. Masada Biden’ın kazanacağını düşünen bir tek bendim. Sekizi Trump’ın kazanacağını düşünüyordu, biri çekimserdi, biri Trump destekçisiydi. Bugün aynı gruba anket yaparsanız ya 50-50 ya da Biden lehine 60-40 çıkacağını düşünüyorum.” Bir lobici ise CNBC’ye Wall Street müşterilerinin yüzde 50’den fazlasının Biden’in kazanacağına emin olduğunu aktarıyor. Tabii Wall Street’in umudu Biden’ın Oval Ofis’e geçerse pandemi etkileri hafiflemeden kurumlar vergisini yükseltmemesi. Finansal danışmanlık firması Signum Global ise müşterilerine sadece Biden zaferi değil Senato’nun da demokratlara geçmesini beklediklerini söylüyor.