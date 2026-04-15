ABD'de ihracat fiyatları beklentiyi aştı
ABD'de mart ayına ilişkin dış ticaret fiyat verileri, ithalat ve ihracat tarafında artışa işaret etti. İthalat fiyat endeksi aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin altında kalırken, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,6 ile tahminleri aştı. Yıllık bazda ithalat fiyatları yüzde 2,1, ihracat fiyatları ise yüzde 5,6 yükseldi.
ABD'de dış ticaret fiyatlarına ilişkin veriler mart ayında yükselişe işaret etti. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, hem ithalat hem de ihracat fiyat endekslerinde artış kaydedildi.
İthalat fiyatlarında beklentinin altında artış
Mart ayında ithalat fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,8 yükseldi. Piyasalarda beklenti artışın yüzde 2,3 seviyesinde olacağı yönündeydi. Endeks, şubat ayında ise yüzde 0,9 artmıştı.
Yıllık bazda bakıldığında, ithalat fiyat endeksi martta yüzde 2,1 artış gösterdi.
İhracat fiyatları beklentiyi aştı
İhracat fiyat endeksi ise martta aylık bazda yüzde 1,6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Piyasa tahminleri bu dönemde yüzde 1,5'lik artış öngörüyordu. Şubat ayında endekste yüzde 1,9'luk yükseliş kaydedilmişti.
Yıllık bazda ihracat fiyat endeksi yüzde 5,6 artış gösterdi.