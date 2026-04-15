ABD'de ihracat fiyatları beklentiyi aştı

ABD'de dış ticaret fiyatlarına ilişkin veriler mart ayında yükselişe işaret etti. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, hem ithalat hem de ihracat fiyat endekslerinde artış kaydedildi.

İthalat fiyatlarında beklentinin altında artış

Mart ayında ithalat fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,8 yükseldi. Piyasalarda beklenti artışın yüzde 2,3 seviyesinde olacağı yönündeydi. Endeks, şubat ayında ise yüzde 0,9 artmıştı.

Yıllık bazda bakıldığında, ithalat fiyat endeksi martta yüzde 2,1 artış gösterdi.

İhracat fiyatları beklentiyi aştı

İhracat fiyat endeksi ise martta aylık bazda yüzde 1,6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Piyasa tahminleri bu dönemde yüzde 1,5'lik artış öngörüyordu. Şubat ayında endekste yüzde 1,9'luk yükseliş kaydedilmişti.

Yıllık bazda ihracat fiyat endeksi yüzde 5,6 artış gösterdi.