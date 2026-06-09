ABD'de ihracat rekor kırdı: Dış ticaret açığı beklentilerin altında kaldı

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ABD'nin dış ticaret açığı nisanda beklentilerin altında gerçekleşti. İhracatın rekor seviyeye ulaşmasıyla dış ticaret açığı aylık bazda yüzde 1,2 azalarak 55,9 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, ABD'nin dış ticaret açığı nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,2 düşüşle 55,9 milyar dolar oldu.

Piyasalarda dış ticaret açığının söz konusu dönemde 56,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Mart ayına ilişkin dış ticaret açığı verisi ise 56,6 milyar dolar olarak revize edildi.

İhracat rekor seviyeye yükseldi

ABD'nin ihracatı nisanda aylık bazda yüzde 2,6 artış göstererek 327,1 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Aynı dönemde ithalat da yüzde 2 yükselişle 383 milyar dolar olarak kaydedildi.

Çin ile ticaret açığı azaldı

Ülkenin Çin karşısında verdiği mal ticareti açığı nisanda bir önceki aya göre 2,6 milyar dolar azalarak 12 milyar dolara geriledi.

ABD'nin dış ticaret açığı verdiği diğer ticaret ortakları arasında Tayvan ve Vietnam 19,3'er milyar dolarla ilk sıralarda yer aldı.

Bu ülkeleri 14,8 milyar dolarla Meksika, 7,2 milyar dolarla Avrupa Birliği, 6,2 milyar dolarla Kanada, 5,6 milyar dolarla Almanya ve 4,7 milyar dolarla Güney Kore takip etti.

ABD ayrıca İrlanda, Japonya, Malezya, Hindistan, Fransa, İtalya ve Suudi Arabistan karşısında da dış ticaret açığı verdi.

En yüksek fazla Hollanda ile gerçekleşti

ABD'nin dış ticaret fazlası verdiği ülkeler arasında ise Hollanda 8,5 milyar dolarla ilk sırada yer aldı.

Güney ve Orta Amerika ülkeleri karşısında 7,8 milyar dolar, Hong Kong karşısında 6,1 milyar dolar ve İsviçre karşısında 4,4 milyar dolarlık fazla verildi.

ABD'nin fazla verdiği diğer ticaret ortakları arasında Singapur, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Belçika ve İsrail yer aldı.