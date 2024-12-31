ABD'de iki ayrı silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD'nin New York kentinin Bronx ilçesinin Williamsbridge mahallesinde iki ayrı silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Göğsünden vurularak hayatını kaybeden kişinin 28 yaşında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yapılan açıklamada şahsın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Art arda saldırılar

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 17:00 civarında White Plains Road üzerindeki 3544 numaralı adreste birinci saldırı oldu. Kısa bir süre sonraysa E. Gun Hill Road ve Holland Avenue kesişiminde ikinci saldırı meydana geldi. Polis olaya müdahele etti, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili henüz bir tutuklama yapılmazken, polis soruşturması devam ediyor.