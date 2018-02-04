ABD'de iki tren çarpıştı: 2 ölü
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yolcu ve yük trenlerinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
Lexington Bölgesi Sözcüsü Harrison Cahill, New York'tan Miami'ye giden 147 kişinin bulunduğu yolcu treninin, karşı yönden gelen yük treniyle yerel saatle 02.45'te çarpıştığını kaydetti.
Yolcu treninin lokomotifi ile arkasındaki birkaç vagonun yoldan çıktığını belirten Cahill, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 70 kişinin yaralandığını aktardı.