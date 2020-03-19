ABD'de iki vekilde virüs tespit edildi

19 Mart 2020

ABD'nin Florida ve Utah eyaletlerinden biri Demokrat diğeri Cumhuriyetçi iki Kongre üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirdi.

Florida eyaletinden Cumhuriyetçi Temsilci Mario Diaz-Balart ve Utah eyaletinden Demokrat Temsilci Ben McAdams, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Diaz-Balart'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Cumartesi akşam, Kongre üyesi Diaz-Balart baş ağrısı ve ateş semptomlarını gösterdi. Biraz önce kendisine Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi." ifadesi kullanıldı.

Diaz-Balart ise yaptığı açıklamada, "Herkesin iyi hissettiğimi bilmesini istiyorum. Ancak herkesin bu konuyu ciddiye alması ve hastalanmamak ve virüsün yayılmasını engellemek için Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin talimatlarını takip etmesi önemlidir." dedi.

Floridalı Kongre üyesinin testinin pozitif çıkmasının ardından kısa bir süre sonra Kongre üyesi Cumhuriyetçi McAdams, kendisine koronavirüs bulaştığını açıkladı.

Açıklamasında McAdams, "Cumartesi günü Washington DC'den döndükten sonra hafif soğuk algınlığı belirtileri gösterdim. Pazar günü doktorumla görüştükten sonra derhal kendimi karantinaya aldım evimde. Tüm toplantılarımı telefonla yaptım. Belirtilerim kötüleşti ve ateşim çıktı, kuru öksürük geldi ve nefes zorluğu yaşadım ve test olana kadar kendimi karantinada tutmaya devam ettim." ifadelerini kullandı.

McAdams, Utah halkına yetkili makamların virüsle ilgili talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Temsilciler Meclisi ile Senato, koronavirüs salgını dolayısıyla şu aşamada çalışmalarına ara verdiklerini duyurdu.

Daha önce aralarında Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ile Ted Cruz'un da aralarında bulunduğu toplam 15 Kongre üyesi, koronavirüs şüphesiyle kendilerini karantinaya almıştı.