ABD'de ikinci el konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde

National Association of Realtors (NAR), haziran ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, haziranda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 3,3 azalarak 4,16 milyona geriledi.

Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine inen ikinci el konut satışlarının bu dönemde 4,20 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İkinci el konut satışları, mayısta yüzde 0,2 artışla 4,30 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18,9 azaldı.

"Satılık yeterli ev yok"

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, haziranda 410 bin 200 dolarla verinin açıklanmaya başlandığı Ocak 1999'dan bu yana ikinci en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, geçen yıl 413 bin 800 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, yılın ilk yarısında ikinci el konut satışlarında yüzde 23 düşüş yaşandığını bildirdi.

Yun, özellikle mortgage (konut kredisi) faiz oranları ve konut stokunun olumlu yönde hareket etmesi halinde bastırılan talebin yakında ortaya çıkacağını aktardı.

Satılık yeterli konut olmadığına işaret eden Yun, konut satışlarının düştüğünü ancak konut fiyatlarının ülkenin çoğu yerinde güçlü kaldığını belirtti.