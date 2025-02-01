ABD'de ikinci uçak faciası... Ambulans uçak sokak ortasına çakıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin Philadelphia şehrinde hasta bir çocuğu taşıyan bir ambulans uçak, bir alışveriş merkezi yakınlarında yere çakıldı. Uçakta bulunan 6 kişiden kaçının hayatını kaybettiği henüz açıklanmazken, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.

Geçtiğimiz gün ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş için yaklaşan, içinde 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu American Airlines'a ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı ile içerisinde 3 askeri personelin yer aldığı Sikorsky H-60 tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düşmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, kazaya ilişkin kurtulanın bulunmadığını doğrularken cenazeleri arama çalışmaları sürüyor.

Uçakta 6 kişi bulunuyordu

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakta 6 kişinin bulunduğunu duyurdu. Kazaya ilişkin detaylar netleşmeye devam ederken, hava ambulansının Philadelphia'dan Missouri'ye gitmek üzere havalandığı bilgisi paylaşıldı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle birden fazla araç alev aldı, ancak uçağın binalara çarpmaması daha büyük bir faciayı önledi.

Yetkililer can kaybı sayısını henüz açıklamadı

Yetkililer kazada can kaybı ve yaralılar olduğunu doğruladı, ancak ölü sayısıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedeni de şu an için bilinmiyor.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, bölge halkına kaza mahallinden uzak durmaları yönünde uyarılar yapıldı.