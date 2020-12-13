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ABD'de ilk COVID-19 aşıları dağıtıma çıktı

ABD'de Pfizer ve BioNTech'in yaklaşık 184 bin doz COVID-19 aşısı, Michigan'daki tesisten ülkenin 50 eyaletine dağıtılmak üzere yola çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) kullanım onayı verdiği Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısı, bugün ülke içinde dağıtıma çıktı.

Pfizer'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 184 bin doz aşının, Michigan'daki tesisten sevk edildiği ve ülkenin 50 eyaletine dağıtılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, yarın da 390 bin doz aşının daha tesisten sevk edileceği bilgisi paylaşıldı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede ilk aşının gelecek hafta içinde vurulmasının planlandığını duyurmuştu.

FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısı için onay vermişti.