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ABD'de ilk işsizlik maaşı başvuruları 1,186 milyona geriledi

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapan sayısı 1 milyon 186 bin kişiye düştü.

ABD'de ilk işsizlik maaşı başvuruları 1,186 milyona geriledi
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ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı işsizlik verilerine göre, 31 Temmuz haftasında ilk defa işsizlik maaş almak için başvuranların sayısı 1 milyon 186 bin kişiye geriledi. İlk defa işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı haftalık 249 bin kişi azalarak beklenti olan 1 milyon 415 bin kişinin altında kaldı.

Ülkeden devam eden işsizlik maaşı başvuruları 24 Temmuz haftasında, bir önceki hafta görülen 16 milyon 951 bin kişiden, 16 milyon 107 bin kişiye geriledi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 31 Temmuz haftasında, 1 milyon 368 bin kişiden 1 milyon 337 bin kişiye geriledi.

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