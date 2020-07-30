ABD'de ilk işsizlik maaşı başvuruları 1,434 milyona yükseldi

30 Temmuz 2020

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı işsizlik verilerine göre, 24 Temmuz haftasında ilk defa işsizlik maaş almak için başvuranların sayısı 1 milyon 434 bin kişiye yükseldi. İlk defa işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı haftalık 12 bin kişi artsa da beklenti olan 1 milyon 450 bin kişinin altında kaldı.

Ülkeden devam eden işsizlik maaşı başvuruları 17 Temmuz haftasında, bir önceki hafta görülen 16 milyon 151 bin kişiden, 17 milyon 18 bin kişiye geriledi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 24 Temmuz haftasında, 1 milyon 362 bin kişiden 1 milyon 368 bin kişiye yükseldi.