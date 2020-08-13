ABD'de ilk işsizlik maaşı başvuruları 5 ay sonra ilk kez 1 milyonun altında
Dün enflasyondaki sürpriz artışla moral bulan ABD ekonomisinde bir iyi haber de işsizlik maaşına ilk kez başvuranların sayısından geldi. 1.1 milyon civarında beklenen veri, 963 bin kişiye düşerek mart ayından bu yana ilk kez 1 milyonun altında kaldı.
ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapan sayısı 963 bin kişiye düşerek mart ayından bu yana ilk kez 1 milyonun altında kaldı.
ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı işsizlik verilerine göre, 7 Ağustos haftasında ilk defa işsizlik maaş almak için başvuranların sayısı 963 bin kişiye geriledi. İlk defa işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı haftalık 228 bin kişi azalarak beklenti olan 1 milyon 210 bin kişinin altında kaldı.
Ülkeden devam eden işsizlik maaşı başvuruları 31 Temmuz haftasında, bir önceki hafta görülen 16 milyon 90 bin kişiden, 15 milyon 486 bin kişiye geriledi.
4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 7 Ağustos haftasında, 1 milyon 339 bin kişiden 1 milyon 252 bin kişiye geriledi.
Sigortalı işsizlik oranı da 1 Ağustos haftasında önceki haftadaki yüzde 11.0'dan yüzde 10,6'ya geriledi.