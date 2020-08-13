ABD'de ilk işsizlik maaşı başvuruları 5 ay sonra ilk kez 1 milyonun altında

13 Ağustos 2020

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapan sayısı 963 bin kişiye düşerek mart ayından bu yana ilk kez 1 milyonun altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı işsizlik verilerine göre, 7 Ağustos haftasında ilk defa işsizlik maaş almak için başvuranların sayısı 963 bin kişiye geriledi. İlk defa işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı haftalık 228 bin kişi azalarak beklenti olan 1 milyon 210 bin kişinin altında kaldı.

Ülkeden devam eden işsizlik maaşı başvuruları 31 Temmuz haftasında, bir önceki hafta görülen 16 milyon 90 bin kişiden, 15 milyon 486 bin kişiye geriledi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 7 Ağustos haftasında, 1 milyon 339 bin kişiden 1 milyon 252 bin kişiye geriledi.

Sigortalı işsizlik oranı da 1 Ağustos haftasında önceki haftadaki yüzde 11.0'dan yüzde 10,6'ya geriledi.