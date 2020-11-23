ABD'de ilk virüs aşısı aralık ortasında yapılabilir

ABD'deki sağlık çalışanları ve diğer bazı kişiler, gelecek ay düzenleyici kurumdan yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı için izin çıkar çıkmaz iki gün içinde ilk koronavirüs aşılarını olabilirler.

ABD hükümetinin aşı geliştirme çalışmaları konusundaki üst düzey yetkilisi doktor Moncef Slaoui, ABD'de koronavirüsten "sürü" bağışıklığının kazanılması için 330 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin aşılanmasının gerektiğini ve bu hedefin gelecek yıl mayıs ayına kadar gerçekleşebileceğini açıkladı.

Slaoui, ABD Gıda ve İlaç Kurumu'nun, (FDA) Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen aşının dağıtımına aralık ayı ortasında onay vermesinin muhtemel olduğunu belirtti.

FDA'nın bağımsız danışmanları Pfizer'ın koronavirüs aşısına acil durum kullanım izni vermek için 10 Aralık'ta toplanmayı planlıyorlar. Şirket, aşısının koronavirüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu açıklamıştı.

Diğer bir ABD'li ilaç şirketi Moderna da geliştirdiği koronavirüs aşısı için aralık sonlarında ayrı bir onay almayı bekliyor.

Slaoui, CNN'ye yaptığı açıklamada, "Umarım aşının 11 ya da 12 Aralık'ta onaylanmasından sonraki iki gün içerisinde ABD'de ilk kez biri koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış olacak." diye konuştu.