ABD’de imalat endeksi 2020’den beri en düşük seviyede

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ocakta bir önceki aya göre 1 puan azalışla 47,4'e inerek imalat sanayisinde art arda 3'üncü ayda daralmanın sürdüğünü gösterdi. ISM, ocak ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi ocakta bir önceki aya kıyasla 1 puan azalarak 47,4'e düştü. Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen verinin bu dönemde 48 değerini alması öngörülüyordu.

Siparişlere ilişkin endeks 2,6 puan azaldı

Art arda 3'üncü ayda imalat sanayindeki daralmaya işaret eten endeks, geçen yıl aralıkta 48,4 değerinde gerçekleşmişti.

Üretim endeksi ocakta aylık 0,6 puan azalışla 48'e ve yeni siparişlere ilişkin endeks 2,6 puan azalarak 42,5'e geriledi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 0,2 puan azalışla 50,6'ya indi.

15 sektörde küçülme yaşandı

Bu dönemde imalat sanayisinin sadece 2 alt sektörü büyüme kaydederken, 15 sektörde küçülme yaşandı. Daralan sektörler arasında, ahşam ürünleri, tekstil, kağıt ürünler, mobilya, deri, plastik, elektrik ekipmanları, metal, metal dışı mineral üretimi, kimya ürünleri, makina, gıda, petrol ve kömür ile bilgisayar ve elektronik ürünleri yer aldı.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

S&P Global tarafından açıklanan ocak ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 46,8'den 46,9'a revize edildi.

Söz konusu dönemde yukarı yönlü revizyona rağmen imalat sanayindeki daralmaya işaret eden PMI verisi, geçen yıl aralıkta da 46,2 değerinde gerçekleşmişti.

Fiyat baskıları yeniden ivme kazandı

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, bu yılın başında imalat sektörü performansında daha da düşüş yaşandığı, fiyat baskılarının yeniden ivme kazandığı belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.