ABD'de imalat sanayi PMI temmuzda beklentileri aştı

S&P Global, ABD'nin temmuz ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, temmuzda geçen aya kıyasla 2,7 puan yükselerek 49 değerine ulaştı.

Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde 46,4 değerini alması yönündeydi. 3 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen imalat sektöründe daralmaya işaret eden endeks, haziranda 46,3 olmuştu.

Hizmet sektöründe genişleme sürüyor

ABD'de hizmet sektörü PMI ise temmuzda geçen aya göre 2 puan azalarak 52,4 değerine geriledi.

5 ayın en düşük seviyesine inen endeksin 54 değerini alması tahmin ediliyordu. Bu dönemdeki düşüşe rağmen hizmet sektöründeki genişlemenin devam ettiğini gösteren endeks, haziranda 54,4 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da temmuzda aylık bazda 1,2 puan azalışla 52'ye geriledi. Söz konusu dönemde 5 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, haziranda 53,2 olmuştu.

"Büyüme hizmet sektörü tarafından yönlendiriliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, temmuz ayında daha yavaş ekonomik büyüme, daha zayıf istihdam yaratma, daha karamsar iş güveni ve yapışkan enflasyondan oluşan istenmeyen bir kombinasyon görüldüğünü kaydetti.

Büyümenin tamamen hizmet sektörü tarafından yönlendirildiğini vurgulayan Williamson, özellikle uluslararası müşterilerin artan harcamalarının, durağan bir imalat sektörünü ve ABD'de hanehalkı ve işletmelerin giderek artan talebini dengelemeye yardımcı olduğunu ifade etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.