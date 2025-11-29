ABD'de imza krizi: Trump, Biden'ın kararlarını iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda yine selefi Joe Biden’a sert sözlerle yüklendi. Biden döneminde düzenlenen resmi evrakların yaklaşık yüzde 92’sinde gerçek imza yerine “Autopen (imza makinesi)” kullanıldığını öne süren Trump, bu yöntemle Biden’ın imzasının taklit edildiğini iddia etti.

"Solcu çılgınlar başkanlığı elinden aldı"

ABD başkanının özel onayı olmadan resmi belgelerde “Autopen” kullanımının yasak olduğuna dikkat çeken Trump, “Oval Ofis'teki masanın etrafında Biden'ı çevreleyen radikal solcu çılgınlar, başkanlığı onun elinden aldılar” ifadelerini kullandı.

İmzalanan tüm belgeleri geçersiz saydı

Trump, bu nedenle Biden döneminde imzalanmış tüm belgeleri geçersiz saydığını belirterek, “Sahtekar Joe Biden tarafından doğrudan imzalanmamış tüm başkanlık kararnamelerini ve resmi belgeleri iptal ediyorum. Çünkü ‘Autopen'i kullanan kişiler bunu yasadışı bir şekilde yapmıştır" dedi.

Sahte imza mı var?

Biden’ın, imzalanan resmi başkanlık evraklarına “Autopen” ile onay verildiği sürece taraf olmadığını vurgulayan Trump, “Eğer dahil olduğunu söylerse, yalancı şahitlik suçlamasıyla karşı karşıya kalacaktır” diyerek uyarıda bulundu.