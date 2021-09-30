ABD'de iniş yapan uçağın kanadına çıkan yolcuya gözaltı

Yerel 10 Televizyon kanalına göre, Kolombiya'dan Florida'nın Miami şehrine inen Amerikan Havayollarına ait uçak perona yaklaşırken, bir yolcu acil çıkış kapısını açarak uçağın kanadına çıktı.

Christian Segura isimli 33 yaşındaki ABD'li yolcu, uçak perona yanaştıktan sonra gözaltına alındı.

Segura'nın polise kendisini iyi hissetmediğini söylediği, yapılan ilk muayenesinde yüksek tansiyon tespit edildiği bildirildi.

Amerikan Havayolları şirketi, olay hakkında bilgileri bulunduğunu ve olayın diğer yolcular arasında bir endişeye ya da uçağın gecikmesine neden olmadığını kaydetti.