ABD'de inşaat harcamaları Aralık 2022'de düştü

ABD Ticaret Bakanlığı, geçen yılın son ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede inşaat harcamaları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak Aralık 2022'de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 1,8 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üstünde azalış gösteren inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,1 azalması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları, Kasım 2022'de ise yüzde 0,5 artmıştı.

Söz konusu dönemde özel sektör inşaat projeleri ile kamu inşaat harcamaları da yüzde 4'er azalış kaydetti. İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 7,7'lik artış gösterdi.