ABD'de internet tarafsızlığı iptal edildi

14 Aralık 2017

ABD Federal Komünikasyon Komisyonu (FCC) internet hizmeti sunan şirketlere yönelik "ağ tarafsızlığı" (net neutrality) zorunluluğunu iptal etti.

FCC'nin Washington'daki merkezinde yapılan kritik oylamada, eski Başkan Barack Obama yönetimi tarafından 2015'te hayata geçirilen "ağ tarafsızlığı" kuralının iptali 2'ye karşı 3 oyla kabul edildi.

Amerikalı tüketicilerin tüm internet sitelerine, internet sağlayıcıları veya federal hükümetin herhangi bir müdahalesi olmadan özgürce ulaşabilmesini sağlayan "ağ tarafsızlığı"nın kaldırılması ülkede büyük tartışma yarattı.

İnternet şirketlerinin bazı sitelere pozitif, diğerlerine negatif ayrımcılık yapmasına olanak sağlayacak karara karşı çıkan gruplar, FCC'nin Amerikalı tüketicilerin aleyhine hareketini protesto ediyor.

İnternet sağlayıcılarına taraflı davranma hakkını tanıyan kararın, tüketiciler için kimi internet sitelerine daha hızlı ve ucuz, kimilerine ise daha yavaş ve pahalı ulaşım anlamına geleceği öne sürülüyor.

"Dünya sona ermiyor"

ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan FCC Başkanı Ajit Pai ise oylama öncesinde yaptığı açıklamada, ağ tarafsızlığı düzenlemesinin "gereksiz bir regülasyon" olduğunu belirterek, iptal edilmesi gerektiğini savundu.

ABD'nin en büyük iletişim şirketlerinden Verizon'ın eski üst yöneticisi Pai, ağ tarafsızlığının kaldırılmasının internetin daha serbest olmasını sağlayacağını ifade ederek, "Dünya sona ermiyor. Tüketiciler korunmaya, internet gelişmeye devam edecek." dedi.

Kaynak: AA