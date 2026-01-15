ABD'de İran anketi: Vatandaşlar saldırı istemiyor

İran'da ekonomik sıkıntılarla yönetime karşı protesto gösterilerinde bulunan vatandaşlara ABD Başkanı Trump'tan destek kesilmiyor. Her fırsatta vatandaşların yanında olduğunu ifade eden ABD Başkanı, İran'a askeri müdahalede bulunacağının sinyalini veriyor.

"Trump sınırları zorluyor"

Çarşamba günü yayımlanan iki ayrı kamuoyu araştırmasında ise ABD seçmenlerinin büyük bölümünün İran’a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğunu ve Başkan Donald Trump’ın dış politikada “sınırları zorladığını” düşündüğünü ortaya koydu.

Müdahaleyi destekleyenlerin oranı yüzde 18

Quinnipiac Üniversitesi tarafından kayıtlı seçmenlerle yapılan ankete göre, İran’daki protestolarda göstericilerin hayatını kaybetmesi durumunda dahi seçmenlerin yüzde 70’i ABD’nin askeri müdahalede bulunmasına karşı çıkıyor. Müdahaleyi destekleyenlerin oranı ise yüzde 18’de kaldı.

Parti bazında bakıldığında, Demokratların yüzde 79’u ve bağımsızların yüzde 80’i askeri harekâta karşı durdu. Cumhuriyetçiler arasında destek daha yüksek olsa da bu grupta da çoğunluk (yüzde 53) ABD’nin müdahil olmaması gerektiğini ifade etti.

Maduro hamlesi de eleştirilmişti

Araştırmada ayrıca, seçmenlerin yüzde 70’inin başkanın askeri bir adım atmadan önce Kongre’den yetki alması gerektiğini düşündüğü belirlendi. Trump’ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu yakalama sürecinde Kongre onayı almaması hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler tarafından eleştirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından aralarında Kentucky Senatörü Rand Paul, Alaska’dan Lisa Murkowski, Maine’den Susan Collins, Indiana’dan Todd Young ve Missouri’den Josh Hawley’nin de bulunduğu beş Cumhuriyetçi senatör, Demokratlarla birlikte, Trump'ın Venezuela'ya yönelik herhangi bir askeri hamle öncesinde kongre onayını zorunlu kılan bir yasa tasarısı hazırladı.

Trump 'engel olan' senatörleri hedef aldı

Trump ise Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu senatörleri sert sözlerle hedef aldı. Başkan, Cumhuriyetçilerin bu isimlerden “utanması” gerektiğini belirterek, oyların “Amerikan Öz Savunması ve Ulusal Güvenliği büyük ölçüde engellediğini” savundu ve senatörlerin “bir daha asla seçilmemesi” gerektiğini söyledi.

Grönland hamlesi de akılcı bulunmuyor

Trump, Grönland’ın ABD kontrolüne alınmasına yönelik çıkışlarını ulusal güvenlik ve NATO’nun çıkarlarıyla gerekçelendirse de, katılımcıların yüzde 86’sı bu amaçla askeri güç kullanılmasına, yüzde 55’i ise adanın satın alınmasına karşı çıktı.

"ABD küresel meselelerde daha az aktif olmalı"

Associated Press-NORC Kamu İşleri Araştırma Merkezi tarafından yapılan ayrı bir ankette ise, Amerikalıların giderek artan bir bölümünün ABD’nin küresel meselelerde “daha az aktif bir rol” üstlenmesini istediği görüldü.

Maduro ve eşi Cilia Flores’in kaçırılmasının ardından gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 56’sı Trump’ın yurtdışında askeri güç kullanımı konusunda “çok ileri gittiğini” düşünüyor. Ülkenin küresel sorunlara daha az müdahil olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 45’e yükseldi. Bu oran Eylül 2025’te yüzde 33 seviyesindeydi.

Buna karşın, ABD’nin Venezuela’daki müdahalesinin bazı sonuçlarına yönelik iyimserlik de dikkat çekti. Yetişkinlerin yaklaşık yarısı, Maduro’nun kaçırılması ve ülkedeki askeri adımların ABD’ye yönelik yasa dışı uyuşturucu akışını durdurma açısından “çoğunlukla iyi bir şey” olacağını ifade etti. Katılımcıların yüzde 44’ü ise bu sürecin Venezuela halkına zarar vermekten çok fayda sağlayacağını düşünüyor.