ABD’de İran zirvesi için Türkiye iddiası! Trump: Ya anlaşma, ya ağır bedel

Trump, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, ABD basınına verdiği özel röportajda, savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşma sürecinde tarafların önemli ölçüde ilerleme kaydettiğini belirtti.

ABD merkezli CBS News’e konuşan Trump, nihai anlaşma kapsamında İran’ın herhangi bir nükleer silaha erişiminin engelleneceğini belirtirken, Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının da "tatmin edici şekilde kontrol altına alınacağını" söyledi. Trump, "Sadece istediğimiz her şeyi aldığımız bir anlaşmayı imzalarım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran’ın sunduğu son anlaşma taslağını bugün danışmanlarıyla değerlendireceğini ve savaşın yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin kararını yarına gününe kadar verebileceğini söyledi. Trump, "Ya iyi bir anlaşmaya varırız ya da onları bombalayarak bin parçaya ayırırım" ifadelerini kullandı.

Muhtemel bir anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde Trump, "İyi bir anlaşma ihtimali yüzde 50-50. Aksi halde onları tamamen ortadan kaldırırız" dedi. Bu doğrultuda Trump’ın ilerleyen saatlerde Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Axios: "Trump, Körfez liderleriyle görüşecek, Türkiye de katılabilir"

ABD merkezli haber sitesi Axios ise Trump’ın gün içinde Körfez ülkelerinin liderleriyle de İran konusunu ele almak üzere bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiğini yazdı. Kaynaklar görüşmeye Mısır, Pakistan ve Türkiye’nin de katılabileceğini aktardı.

ABD ve İran’dan "ilerleme" açıklamaları

Bu gelişme, Pakistan, İran ve ABD taraflarından yetkililerin söz konusu müzakere sürecine ilişkin ilerleme kaydedildiğine ilişkin açıklamalar yaptığı bir dönemde geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, taraflar arasındaki bir anlaşmanın "hem çok uzak hem de çok yakın" olduğunu söylemiş ve 14 maddelik bir mutabakat zaptının hazırlanması sürecinde son aşamaya geldiklerini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise süreçte ilerleme kaydedildiğini belirtmiş ve "bugün, yarın veya birkaç gün içinde savaşa ilişkin yeni bir haber çıkabileceğini" söylemişti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ise İran’ın başkenti Tahran’daki temasları kapsamında bugün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüşmeler gerçekleştirmişti.