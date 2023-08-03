ABD'de ISM hizmet endeksi temmuzda beklentilerin altına düştü

ISM, temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı. Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi, temmuzda önceki aya kıyasla 1,2 puan azalarak 52,7 değerine indi.Hizmet sektöründe büyümeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 53 olması yönündeydi. Endeks, haziranda ise 53,9 olmuştu.

Üretim endeksi, temmuzda aylık bazda 2,1 puanlık düşüşle 57,1'e ve yeni siparişlere ilişkin endeks 0,5 puan azalışla 55 seviyesine düştü. İstihdam endeksi de bu dönemde 2,4 puan azalarak 50,7'ye geriledi.

ISM hizmet endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 14 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu.

Hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayı hizmet sektörü PMI verisi 52,4'ten 52,3'e revize edildi. Hizmet sektörü PMI, haziranda 54,4 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise temmuzda 52 olarak korundu. Bileşik PMI, haziranda 53,2 değerini almıştı.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.