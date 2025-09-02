ABD'de ISM imalat endeksi ağustosta beklentilerin altında kaldı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM), ağustos ayına ilişkin imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayisi PMI, ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artışla 48,7 değerine çıktı.

Bu dönemde imalat sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösteren endekse dair piyasa beklentisi, 49 değerini alması yönündeydi. Endeks, temmuzda 48 değerini almıştı.

10 sektörde daralma yaşandı

Üretim endeksi, ağustosta aylık 3,6 puan azalışla 47,8'e inerken yeni siparişlere ilişkin endeks, 4,3 puan artarak 51,4'e ulaştı. İstihdam endeksi de aynı dönemde 0,4 puan artışla 43,8'e yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 7 alt sektöründe büyüme görülürken 10 sektörde daralma yaşandı.

Tekstil fabrikaları, hazır giyim, deri ve ilgili ürünler, metal dışı mineral ürünler, gıda, içecek ve tütün, petrol ve kömür ürünleri, çeşitli imalat ile birincil metaller sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise kağıt, ahşap, plastik ve kauçuk ürünler, ulaşım ekipmanları, mobilya ve ilgili ürünler, elektrikli ekipman, aletler ve bileşenler, bilgisayar ve elektronik ürünler, makine, kimyasal ve metal ürünler oldu.

S&P Global'in imalat sanayisi PMI verisi

S&P Global de ağustos ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi, ağustosta 53 ile tahminlerin altında gerçekleşmesine rağmen Mayıs 2022'den bu yana en yüksek değerini aldı.

Geçen aya dair öncü verilerde endeksin 53,3 değerini aldığı açıklanmıştı. Endeks, temmuzda 49,8 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.