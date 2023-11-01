ABD'de ISM imalat endeksi ekimde beklentilerin altında kaldı

ISM, ekim ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi ekimde bir önceki aya kıyasla 2,3 puan azalarak 46,7'ye geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin bu dönemde 49 değerini alması öngörülüyordu. İmalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösteren endeks, eylülde 49 ile 10 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti.

Üretim endeksi ekimde aylık 2,1 puan azalışla 50,4'e ve yeni siparişlere ilişkin endeks 3,7 puan azalarak 45,5'e indi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 4,4 puan azalışla 46,8'e düştü.

Bu dönemde imalat sanayisinin 2 alt sektörü büyüme kaydederken, 13 sektörde daralma yaşandı. Daralma kaydedilen sektörler arasında, basım, tekstil, elektrikli ekipmanlar, makine, işlenmiş metal ürünleri, ahşap ürünler, bilgisayar ve elektronik ürünler, mobilya, kağıt ürünleri, çeşitli imalatlar, birincil metaller, kimyasal ürünler ve taşıma ekipmanları yer aldı.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisi beklentiler doğrultusunda gerçekleşti

Öte yandan, S&P Global de ekim ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, ekim ayı imalat sektörü PMI verisi beklentiler dahilinde 50 oldu. Endeks, eylülde 49,8 değerinde gerçekleşmişti.

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Sian Jones, veriye ilişkin değerlendirmesinde, ekim ayı verilerinin yeni sipariş ve üretim artışının güçlenmesiyle ABD'deki imalat koşullarının istikrar kazandığına işaret ettiğini belirtti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.