ABD'de ISM imalat endeksi temmuzda beklentileri karşılayamadı

ISM, temmuz ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı. Buna göre, ISM imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artışla 46,4'e yükseldi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin bu dönemde 46,8 değerini alması öngörülüyordu. Üst üste 8'inci ayda imalat sanayisinde daralmaya işaret eden endeks, haziranda 46 olmuştu.

Üretim endeksi temmuzda aylık bazda 1,6 puan artarak 48,3'e, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,7 puan artışla 47,3'e çıktı. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 3,7 puan azalarak 44,4'e indi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 2 alt sektörü büyüme kaydederken, 16 sektörde küçülme yaşandı. Giyim, plastik ve kauçuk ürünler, kağıt ürünleri, tekstil, ahşap ürünler, bilgisayar ve elektronik ekipmanlar, kimyasal ürünler, yiyecek, içecek ve tütün ürünleri daralma kaydedilen sektörler arasında yer aldı.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisi beklentilere paralel gerçekleşti

Öte yandan, S&P Global de temmuz ayına ilişkin imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayı imalat sektörü PMI verisi beklentiler dahilinde 49 oldu.

İmalat sanayisindeki daralmaya işaret eden PMI verisi, haziranda 46,3 değerinde gerçekleşmişti.

S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, veriye ilişkin değerlendirmesinde, imalat sektörünün ABD ekonomisi üzerinde bir engel olmaya devam ettiğini, ancak üreticilerin resesyon korkularını görmezden gelerek, daha iyi zamanları planladıklarını kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzeri sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.